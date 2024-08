Formation aux techniques de pavage pour les jeunes de Podor dans le cadre du projet de modernisation

Les jeunes de la commune de Podor, située dans la région de Saint-Louis, auront prochainement l’opportunité de suivre une formation spécialisée en techniques de pavage, dans le cadre du Projet de modernisation et d’embellissement des rues de la ville, a annoncé lundi le secrétaire municipal, Ibrahima Ndiaye.

Cette initiative vise à former et qualifier les jeunes pour faciliter leur insertion professionnelle. Lors d’une cérémonie marquant la réception du matériel de fabrication de pavés, Ibrahima Ndiaye a rappelé que le conseil municipal considère l’emploi des jeunes comme une priorité. Ce projet de pavage s’inscrit dans une démarche plus large de modernisation et d’embellissement de la ville.

Tout le matériel nécessaire, y compris la machine de fabrication de pavés, est déjà disponible. Il ne reste plus qu'à sélectionner les candidats et déterminer la période idéale pour débuter la formation, a-t-il précisé.

Dans le cadre de cette modernisation, la municipalité prévoit également le pavage des rues de Podor qui n’ont jamais été bitumées, en commençant par les quartiers Souima et Khar Yalla, situés respectivement au nord et à l'entrée ouest de la ville, ainsi que d'autres points stratégiques et places publiques.



aps