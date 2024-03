Football sénégalais : Aliou Cissé reconduit jusqu'à la CAN 2025 au Maroc

"La récente prolongation de son contrat jusqu'à la CAN 2025 au Maroc consolide la position d'Aliou Cissé en tant que l'un des entraîneurs les plus expérimentés sur le continent africain. Son défi principal est désormais de revitaliser l'équipe nationale pour la maintenir au plus haut niveau", indique une source.



Après une Coupe d'Afrique des Nations décevante en Côte d'Ivoire, Aliou Cissé est maintenu à son poste. La Fédération sénégalaise de football (FSF) lui a récemment renouvelé sa confiance jusqu'à la CAN 2025 au Maroc. Son objectif principal sera de ramener l'équipe au sommet, en mettant en avant une nouvelle génération de joueurs émergents qui nécessite une gestion appropriée."