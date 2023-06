Football : La FSF annonce la suspension de toutes les compétitions

Le football sénégalais va connaitre un arrêt. La fin de saison qui s'approchait à grands pas va être retardée. La fédération sénégalaise de football vient de suspendre toutes les activités sur l'étendue du territoire national, rapporte Le Témoin dans sa parution de ce mercredi.



La FSF vient de statuer. Toutes les compétitions de football seront suspendues. " La fédération sénégalaise de football porte à la connaissance des présidents de la Ligue de Football Amateur ( LFA), de la ligue de football professionnel ( LSFP), des présidents des ligues régionales de football et des présidents des clubs que compte tenu de la situation sécuritaire qui prévaut dans le pays et sur instructions de l'autorité hiérarchique, toutes les compétitons de football sont suspendues jusqu'à nouvel ordre sur toute l'étendue du territoire national", peut - on lire dans le communiqué de la FSF. La fédération espère ainsi un respect de cette directive de la part des acteurs du football sénégalais.