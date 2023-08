Fonction publique locale: Les travailleurs des collectivités territoriales annoncent une grève à partir du 15 août

Pour exiger l'augmentation généralisée des salaires dans la fonction publique locale, l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales a prévu d'observer une grève de 96 heures à partir du 15 août prochain.



Selon eux, "Cette grève sera renouvelée jusqu'à la satisfaction de leurs revendications". En conférence de presse hier, ils sont plus que jamais déterminés pour obtenir une augmentation généralisée des salaires de la fonction publique locale.



En effet, Moussa Cissokho Secrétaire général du Syndicat des travailleurs des collectivités territoires et ses camarades comptent poursuivre leur plan d'action en organisant des assemblées générales sectorielles et une marche qui va concerner toutes les régions du pays.



Devant cette tribune, M. Cissokho demande à ses collègues de ne pas "accepter d'être les agneaux du sacrifice". Sur ce, ils réclament l'accompagnement de l'Etat aux collectivités pour l'effectivité du paiement de ces augmentations.