Foncier à Mbour 4: Le Mouvement "And Sopi" Thiès exige la publication de la liste exhaustive des bénéficiaires

La décision des autorités de suspendre toutes les opérations domaniales sur le littoral de Dakar et les sites de Mbour4, notamment la Nouvelle Ville de Thiès continue de susciter des réactions et appréciations diverses. Hier, le mouvement "And Sopi" Thiès a organisé un point de presse à Thiès pour se prononcer et réaffirmer son soutien ferme à la lutte contre "la confiscation et l'accaparement illégaux et injustes, par une minorité, des terres appartenant à l'ensemble de la communauté Thiessoise". C'est pourquoi, "Il milite aussi pour un accès équitable au foncier pour tous les citoyens", selon Moussa Ba et ses camarades.



Ils observent également avec consternation "les pratiques injustes et antidémocratiques qui ont caractérisé l'attribution des parcelles à usage d'habitation à Mbour 4 et dans la Nouvelle Ville de Thiès". Pour corriger cette "injustice" sur cette boucherie foncière, le mouvement "And Sopi" Thiès a exigé la publication de la liste exhaustive des bénéficiaires et la mise en place de mécanismes de contrôle rigoureux pour prévenir toute "irrégularité" et tout "favoritisme" dans les attributions.