Fête de l'excellence: Des élèves "Damels et Linguères Mathématiques" primés par l'Ief de Thiès ville

L'inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Thiès ville a mis à profit la célébration samedi 24 février 2024 de la journée de l'excellence pour récompenser les meilleurs élèves appelés "Damels et Linguères Mathématiques". A cette occasion, les collaborateurs de l'Inspecteur Arfang Seck ont organisé cette fête pour célébrer les Sciences, les Mathématiques et les Valeurs et surtout les performances de l'année académique 2022 - 2023. L'administration territoriale, les autorités locales, la communauté éducative ont pris part à cette cérémonie initiée par M. Arfang Seck, l'Ief de Thiès ville. Prenant la parole, ce militant de l'école a remercié les partenaires et encouragé les potaches qui ont été primés. Cet acteur de l'éducation qui est au crépuscule de sa carrière a exhorté les enfants à plus de persévérance dans les matières scientifiques. "Dans le terrain, nous nous engageons à nous battre pour faire l'excellence", rassure M. Seck. Tour à tour, les intervenants ont salué l'initiative de l'Inspecteur Arfang Seck et décidé ensemble à pérenniser cette action "innovante" et "salutaire". Au cours de cette cérémonie, l'émotion était visible sur tous les visages des invités lorsque M.Seck a évoqué les noms des acteurs du système éducatif qui ont rendu l'âme depuis quelques mois. Les ombres des disparus ( Inspecteurs Dioum et Talla Faye) ont plané dans cette cérémonie empreinte d'émotion. D'ailleurs, Inspecteur Seck a plaidé pour que les écoles de la Zone d'aménagement concertée (Zac) de Nguinth, dans la commune de Thiès Nord, puissent porter son nom ( Talla Faye), un acteur de l'éducation qui a dirigé cette circonscription administrative avec brio pendant dix sept (17) ans. En guise de récompenses, les élèves primés ont reçu des lots de matériels importants pour mieux étudier à l'école. Sur ce, l'Inspecteur Arfang Seck et ses partenaires vont chercher encore des moyens nécessaires pour mieux accompagner ces derniers et les mettre dans un environnement propice aux enseignements - apprentissages.