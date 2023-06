Fête de Tabaski : A Thiès, le marché est bien approvisionné, mais, les prix de l'oignon local et de pomme de terre sont à la hausse

A Thiès, le sac d'oignon de 25 Kg qui coûtait 8000 Fcfa est actuellement vendu à 15000 Fcfa. Selon Aly Ndiaye, président de la filière oignon dans la région de Thiès et chargé de la communication des producteurs au niveau national, la responsabilité de cette hausse des prix incombe l' Etat, rapporte L'observateur dans sa parution de ce samedi.



Toujours la même, Aly Ndiaye a souligné qu'au "Sénégal, les besoins s'élèvent à 350 000 tonnes d'oignon par an pour la consommation, alors que la quantité de production s'élève à 450 000 tonnes, soit un surplus de 175 000 tonnes"



Il s'indigne de la décision de l'Etat qui a permis l'importation de 10 000 tonnes, malgré la forte présence de l'oignon local. Concernant l'installation des chambres froides pour la conservation de ces produits ( oignon et pomme de terre), elles ne sont pas malheureusement pas adéquates au type de chambres que nous voulons, a - t - il déploré. A l'en croire, cette situation peut motiver les spéculation des prix de l'oignon et de pomme de terre.