Faux-monnayage à Mbour: Un ressortissant Guinéen arrêté avec des billets noirs en dollars d’une contrevaleur de 51 millions F Cfa.

À Mbour, ressortissant Guinéen impliqué dans un réseau de faux-monnayage a été arrêté avec des billets noirs en dollars d’une contrevaleur de 51 millions F Cfa. C'est le commissariat central de Mbour qui a réussi a mettre la main sur ce dealer étranger. Déféré au parquet, S.Sidibé sera placé sous mandat de dépôt. Étant menuisier, S.sidibé va dans un premier temps trouver un atelier où il a avait proposé au propriétaire la somme de 1 960 000 F Cfa. C'est par la suite que le plaignant a porté contre ce faux-monnayeur pour une affaire d’escroquerie. Cette plainte a permis aux limiers de mettre la main sur S.Sidibé. La perquisition de son domicile, situé à Grand Mbour, s’est révélée fructueuse. Arrivés chez lui, les policiers yont saisi des billets noirs au nombre de 850 en coupure de cent dollars, du sable et une bouteille remplie de liquide noir. Face aux enquêteurs, le dealer va reconnaître les faits. Revenant sur les faits, il dit avoir exporté les faux billets lors de son dernier voyage en Guinée. Ainsi, les limiers ont ont saisi de billets noirs en dollars estimés à 51 millions F Cfa. Déféré au tribunal de grande instance de Mbour pour escroquerie et détention et mise en circulation de faux billets de banque ayant cours légal au Sénégal,Ce menuisier de nationalité guinéenne a été inculpé puis placé sous mandat de dépôt, selon des sources . Présentement, S.Sidibé est en détention à la prison de Mbour .