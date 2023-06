Fatma Samoura va quitter son poste de sécrétaire générale en fin d’année !

, a déclaré Fatma Samoura qui quittera le secrétariat général de la FIFA à la fin de cette année comme annoncé sur le site de la FIFA.

, a lancé Fatma Samoura devant l’assemblée avant l’annonce de son départ.

« Rejoindre la FIFA a été la meilleure décision de ma vie »« Mes premiers remerciements vont à Gianni Infantino pour m’avoir confié ce travail de rêve. Il a fait preuve de confiance, de compréhension et d’un niveau de soutien incroyable. C’est un plaisir de travailler aux côtés de quelqu’un qui a transformé la FIFA. L’organisation est aujourd’hui mieux gouvernée, plus ouverte, plus fiable et plus transparente. Je quitterai la FIFA avec un grand sentiment de fierté et d’épanouissement »

Actrice majeure dans l’organisations de la prochaine Coupe du monde Féminine, Madame Samoura n’a à cœur que cet événement qui se profile mais, une vie de famille est l’une de plus grande motivation de sa décision. « Pour l’instant, je me concentre entièrement sur la préparation et la livraison de la prochaine Coupe du monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande. J’ai hâte de passer les six prochains mois à concrétiser les 11 objectifs annoncés par le président Infantino lors du Congrès de la FIFA à Kigali en mars. À partir de l’année prochaine, j’aimerais passer plus de temps avec ma famille. Je suis amoureuse du football depuis l’âge de huit ans et je me sens honorée d’avoir fait ce voyage », a-t-elle confié.



L’annonce n’a pas laissé le Président de la FIFA, Gianni Infantino indifférent. « Ce fut un privilège et un honneur de travailler avec une pionnière du football », a déclaré le président de la FIFA. « Depuis que nous nous sommes rencontrés, je savais qu’elle serait excellente pour la FIFA. Sa passion et son enthousiasme à conduire le changement ont été une source d’inspiration. Nous respectons sa décision et je tiens à la remercier pour son dévouement et son engagement envers le football. Fatma continuera à contribuer au développement du jeu et de ses valeurs sociales avec nous », a conclu le patron du football mondial.



Avec Wiwsport