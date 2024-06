Fatick : 11 véhicules immobilisés pour violations du Code de la route

Lors d'un contrôle mené à Fatick (centre), l'Agence nationale de la sécurité routière (ANASER) a immobilisé 11 véhicules et verbalisé 98 chauffeurs pour diverses infractions au Code de la route, a rapporté l'APS.



Dans le cadre d’une opération de contrôles combinés sur la route nationale, l’ANASER et les forces de sécurité ont inspecté 200 véhicules, dressant 98 procès-verbaux pour infractions variées. Onze véhicules ont été immobilisés pour des violations du Code de la route par leurs conducteurs, précise l'agence dans un communiqué.



Ces contrôles ont été réalisés autour de la ville de Fatick. En parallèle, les agents de l'ANASER ont mené une campagne de sensibilisation sur les règles du Code de la route et la sécurité routière, destinée aux transporteurs.



Lors de cette campagne, ils ont distribué des triangles de signalisation, des extincteurs et des gilets de sécurité aux conducteurs, selon le communiqué.