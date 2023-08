Fass Boye: les jeunes expliquent leur colère et dénoncent le mutisme de l'Etat

Des manifestations ont éclaté mercredi 16 août 2023 au village traditionnel de pêcheurs de Fass Boye, dans la commune de Darou Khoudoss et dans le département de Tivaouane.



Des jeunes armés de pierres et de gourdins ont envahi les rues pour brûler des pneus et saccager des édifices publics. Une manière d'exprimer leur mécontentement sur la pirogue qui était partie le 10 juillet dernier transportant 101 passagers, retrouvée le 15 août au large du Cap Vert, avec 38 rescapés et sept corps à bord.



Ce drame a plongé tous les habitants du village dans la tristesse et la consternation totale. En outre, les populations dudit village dénoncent le mutisme de l'Etat qui selon eux, devait prendre des engagements dans l'organisation des recherches après la disparition de la pirogue.