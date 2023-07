Face à la Presse, Abdoulaye Dièye réaffirme son engagement indéfectible pour la candidature du président Macky Sall en 2024

Rédigé par SEYELATYR le Samedi 1 Juillet 2023

Abdoulaye Dièye, directeur général des Aéroports du Sénégal, a réaffirmé son soutien indéfectible à la candidature du président Macky Sall en 2024 lors d'une conférence de presse à Thiès. Il a mis en avant l'objectif ambitieux de recueillir un million de signatures à l'échelle nationale pour appuyer cette candidature, avec près de 800 000 signatures déjà obtenues. Dièye a également vanté les réalisations du président en matière de développement et de sécurité, exprimant sa confiance en sa capacité à assurer la paix et la prospérité du Sénégal. Parallèlement à son engagement politique, il a souligné l'importance des projets aéroportuaires dans le développement du pays et a assuré qu'ils respecteraient les délais fixés. Finalement, Dièye a confirmé son engagement envers la candidature de Sall et exprimé sa détermination à réaliser leurs ambitions communes pour le Sénégal