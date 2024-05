Exploitation Contestée des Mines de Phosphate à Matam : Intervention du Ministre Birame Soulèye Diop

Lors de sa première visite dans le pays, le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines s'est rendu dans la région de Matam, plus précisément à Hamady Ounaré, où un litige oppose des propriétaires terriens à la Société minière de la vallée (SOMIVA) concernant l'exploitation du phosphate. Au cours de cette visite, Birame Soulèye Diop a rencontré les représentants des communautés locales, en présence de la présidente de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives au Sénégal (ITIE), des autorités administratives et du directeur général de la SOMIVA, pour discuter avec les parties prenantes.



Après avoir examiné la zone d'extension à l'origine du différend, le ministre a tenu une réunion avec les personnes impactées, les maires, les chefs de village et d'autres représentants locaux pour comprendre les enjeux du litige. Sur une superficie de 193 hectares, comprenant 66 hectares d'activités agricoles et 127 hectares de pâturage, le différend porte sur l'indemnisation des terres affectées par l'extension de l'exploitation minière. Le ministre a demandé à la SOMIVA d'ouvrir des discussions avec les parties prenantes, ce à quoi elle s'est montrée favorable.



Le ministre a souligné l'importance d'inclure dans l'assiette d'indemnisation la zone de 127 hectares utilisée pour le pâturage, en plus des terres agricoles. Il a également insisté sur la nécessité de revoir la liste des personnes impactées, qui est passée de 210 à 1800, ce qui pose des défis en termes de répartition équitable des indemnisations. Il a appelé à une liste transparente comprenant les contacts et adresses exactes des personnes impactées, ainsi qu'à une collaboration juste et transparente de toutes les parties concernées.