Exploit du PSG : Qualification Épique pour les Demi-Finales de la C1 en Renversant le Barça

Mardi, le Paris Saint-Germain a réalisé une performance remarquable en se qualifiant pour les demi-finales de la Ligue des champions après avoir renversé le FC Barcelone 4-1 (2-3 à l'aller), avec un doublé de Kylian Mbappé.



Bien que le Barça ait ouvert le score grâce à Raphinha dès la 12e minute, Paris a su tirer parti de l'expulsion du défenseur barcelonais Ronald Araujo à la 29e minute, offrant ainsi une heure de supériorité numérique. Ousmane Dembélé (40e), Vitinha (54e) et Mbappé (61e sur pénalty et 89e) ont permis au PSG de prendre l'avantage et de sceller la victoire."