Euro 2024 – Qui va gagner selon les bookmakers ?

Cet été débute le Championnat d’Europe 2024. Tous les participants ont été déterminés, les groupes sont connus. Nous ne pouvons parler que de sujets liés au prochain tournoi qui se déroulera en Allemagne. Dans cet article, nous proposons de parler de qui a les meilleures chances de remporter le trophée tant convoité.

Gagnant du tournoi :

Angleterre - cotes de victoire du tournoi 4.3

L'équipe de Gareth Southgate a des critiques mitigées de la part des experts et des fans. La plupart du temps, le modèle de jeu et le style du sélectionneur sont critiqués mais les résultats des fondateurs du football compensent la composante esthétique. Les Anglais sont à juste titre considérés comme l’une des équipes les plus stables de ces dernières années.