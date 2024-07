Euro 2024 : L'Espagne remporte son quatrième titre européen

L'Espagne a établi un nouveau record en devenant la première nation à remporter quatre titres de championne d'Europe. Après ses victoires en 1964, 2008 et 2012, la Roja a triomphé contre l'Angleterre en finale de l'Euro 2024 à Berlin avec un score de 2-1.



Nico Williams a marqué le premier but pour l'Espagne à la 47e minute, suivi par une égalisation de l'Anglais Cole Palmer à la 74e minute. Le but décisif a été inscrit par Mikel Oyarzabal à la 86e minute, scellant ainsi la victoire historique de l'Espagne.