Éthiopie : Le Bilan des Glissements de Terrain Grimpe à 257 Morts (ONU)

Jeudi, le Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) a annoncé que le nombre de victimes des glissements de terrain survenus lundi au sud de l’Éthiopie s'est alourdi à 257 morts.



"Les fortes pluies dans la zone de Gofa, dans la région sud de l’Éthiopie, ont causé des glissements de terrain dévastateurs, tuant au moins 257 personnes et affectant plus de 15 000 autres," a rapporté l'OCHA, citant des informations fournies par les autorités locales.



Cette catastrophe naturelle a eu lieu lundi, après de fortes précipitations, dans une zone rurale située à plus de 450 kilomètres d’Addis-Abeba, la capitale éthiopienne.



Le bilan pourrait atteindre jusqu'à 500 morts, avertit l'agence onusienne dans son dernier rapport publié sur le réseau social X.



Mardi soir, les autorités locales avaient déjà signalé 229 décès dans les trois glissements de terrain causés par les pluies torrentielles de dimanche et lundi dans le Woreda Gezei Gofa de la zone de Gofa.



L'ONU poursuit les opérations de recherche et de sauvetage en collaboration avec les autorités locales, la Croix-Rouge éthiopienne et les membres de la communauté.