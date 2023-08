État de santé de Ousmane sonko : Le message fort de ses deux femmes au couple présidentiel

Dans un entretien exclusif,les deux épouses du leader de l’ex-Pastef s’inquiètent sur l’état de santé de leur mari et demandent sa libération et celle de tous les détenus politiques. Ces dernières appellent à cesser la violence.Anna Diamanka, la femme de Ousmane Sonko, a lancé un appel fort au chef de l’Etat, Macky Sall, et à la Première Dame, Marième Faye Sall. « La situation de Ousmane Sonko est alarmante. M. le président Macky Sall, Son Excellence, nous vous demandons de laisser Ousmane rentrer chez lui. On n’a plus d’espoir là où il est…Nous vous demandons de le laisser rentrer dans sa famille pour se soigner…Nous demandons aussi la clémence pour tous les détenus. On est aujourd’hui à 1020 détenus…« , a déclaré l'une des épouses de sonko, dans un entretien, sur Dakar matin. Poursuivant son message , Anna veut interpelle la première dame : « Je demande aussi à la Première Dame d’avoir pitié des détenus. La prison est difficile pour les enfants… Je lui demande solennellement en tant que Maman, en tant que femme, d’aider les jeunes à retrouver la liberté. C’est un appel de paix. On veut la paix. Et on doit arrêter la violence…Qu’on le dise ou pas, les gens sont tristes…« , a-t-elle soutenu