État de santé de Cheikh Bara Ndiaye : Cheikh Thioro Mbacke“ L'état nous cache quelque chose "

L'état Député de santé du marabout chroniqueur Cheikh Barra Ndiaye devient de plus en plus inquiétant. Le député de Touba, Cheikh Thioro Mbacké a exprimé son inquiétude quant à l'état de santé de Cheikh Bara Ndiaye, admis au service des urgences de l'hôpital Principal de Dakar, à la suite d'une grève de la faim qu'il observe depuis quelques jours. À travers une publication sur sa page Facebook, le responsable politique de Yewwi Askan Wi a déclaré que "l'Etat cache quelque chose" sur l'état de santé du chroniqueur de Walfadjri, placé sous mandat de dépôt, le 9 juin dernier, pour actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique. "Chers compatriotes, j'aimerais vraiment vous informer sur l'évolution de l'état de santé de Cheikh Bara Ndiaye après plusieurs interprétations. Mais hélas, je ne peux pas vous donner plus d'informations. Je suis autant inquiet que vous. L'Etat refuse tout accès à lui. Même sa femme qui se déplace chaque jour pour le rendre visite, on lui a refusé l'accès de même que ses avocats. L’Etat du Sénégal nous cache quelque chose et nous nous efforcerons à la découverte bientôt inch'Allah", a-t-il annoncé.