Equipe nationale : Aliou Cissé invite les Lionceaux à travailler

Dans la liste publiée par le sélectionneur national pour la 5e journée des éliminatoires de la Can 2023, aucune nouvelle tête n'a été notée. Le coach a préféré reconduire les mêmes qui ont déjà été convoqués lors des précédentes échéances, indique le quotidien Enquête dans sa livraison de ce samedi 4 juin.



Interrogé sur la non con vocation de certains joueurs qui se sont illustrés avec les équipes de jeunes champions d' Afrique, notamment des U20, Aliou Cissé a reconnu le potentiel qui existe dans ces sélections. Toutefois, le technicien a tempéré en invitant à laisser ces jeunes joueurs progresser.



"Ce sont des jeunes joueurs, c'est vrai qu'ils ont le potentiel, mais ça ne suffit pas. Tous ces joueurs que ce soient les U17 ou les U20, on les connait. C'est des garçons qu'on est en train de suivre, depuis un bon bout de temps. Ce sont les meilleurs de ces équipes qui seront avec l'équipe A du Sénégal".