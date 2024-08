Équipe Nationale du Sénégal : Qualification Régionale pour les Championnats du Monde d'E-Sport 2024

Ce week-end, l'équipe nationale sénégalaise d'e-sport participera aux qualifications régionales pour la zone Afrique en vue des championnats du monde d'e-sport 2024, qui se tiendront en Chine en décembre. Selon le communiqué du Comité national de promotion du e-sport (CONAPES), les eGaindés, spécialistes du jeu Mobile Legends Bang Bang, feront partie du groupe F.



Ce jeu vidéo d'arène de combat en ligne multijoueur, développé par Moonton et lancé en 2016 sur Android et iOS, verra les eGaindés se mesurer successivement à la Namibie et au Cameroun samedi à partir de 12h GMT, puis à la Zambie dimanche à la même heure.







aps