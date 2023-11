Enseignement à distance à l'école: Le Promet élabore les documents stratégiques pour le suivi de l'utilisation des tablettes

Pour promouvoir l'accès à des services numériques de formation et d'apprentissage de qualité dans les écoles du pays, les acteurs du projet du ministère de l'éducation nationale pour le développement du téléenseignement (Promet), ont organisé ce Week - end, une activité de trois jours dénommée "Atelier d'élaboration des stratégies pour le suivi de l'utilisation des tablettes". L'objectif de cette formation de trois jours est d'élaborer l'ensemble des documents, partager les informations utiles liées aux ressources qui doivent être embarquées dans les tablettes, notamment à la communication avec les acteurs impliqués pour la réussite dudit projet. Cette rencontre était un moment de partage riche en expériences pour la réduction de la fracture numérique en milieu scolaire en proposant une éducation numérique de qualité à des enfants issus des écoles du pays. A travers cette phase - pilote de dotation, le Projet du ministère pour le téléenseignement (Promet), les acteurs veulent entendre traduire en acte concret la volonté du chef de l'Etat, Macky Sall, de réorienter le système vers les sciences, la technologie, les mathématiques et l'entrepreneuriat. D'ailleurs, le Promet était un projet lancé par le président de la République lors de la pandémie de covid - 19. C'est un projet qui va permettre de faire les réaménagements administratifs et pédagogiques afin de produire, valider et dispenser les ressources nécessaires à l'enseignement à distance et de contribuer significativement des résultats probants aux différents examens scolaires, selon les acteurs.