Enquête inhabituelle sur le vol d'un cadavre en Afrique du Sud

La police sud-africaine a lancé une enquête inhabituelle après qu'un cadavre a été volé d'une tombe. Les voleurs ont soigneusement creusé le côté d'une tombe, ont brisé le cercueil et ont volé le corps à l'intérieur. Le vol du cadavre, celui d'un homme décédé l'année dernière à l'âge de 83 ans, a été découvert le week-end dernier dans un cimetière de village dans la province du Limpopo, au nord-est de l'Afrique du Sud.



Selon la police, les voleurs "ont apparemment découpé le cercueil du côté des jambes et ont sorti le cadavre", laissant le cercueil à l'intérieur de la tombe. Le vol a été découvert dimanche par des membres de la famille qui sont venus nettoyer la tombe en préparation d'une cérémonie de dévoilement de la pierre tombale après l'enterrement.



La tombe était bordée de murs en brique et en ciment, et recouverte d'une pierre de granit noir. Les vols de cadavres ne sont pas courants en Afrique du Sud. Aucune arrestation n'a encore été effectuée dans le cadre de cette enquête.