Engagement électoral : Idrissa Seck promet un Renouveau Économique pour Mbour

drissa Seck, chef du parti Rewmi et candidat à l'élection présidentielle du 24 mars 2024, a pris part à la campagne électorale à Mbour. Il s'est engagé à transformer économiquement la Petite Côte une fois élu président.



"Mbour est un département d'une importance économique extrême. Nous prévoyons de mettre en place une série d'actions prioritaires en matière d'infrastructures pour développer la région. Dans les premiers mois de notre mandat présidentiel, nous travaillerons à changer le visage de Mbour à travers une série de projets concrets", a promis le candidat Idrissa Seck.



Il a également exprimé sa gratitude envers ses partisans pour leur engagement lors de cette campagne électorale, malgré les défis liés au mois de ramadan. "Je tiens à rendre un hommage chaleureux à l'ensemble des responsables et des militants à Mbour, qui ont montré une mobilisation exceptionnelle malgré les contraintes. Leur accueil chaleureux et leur engagement sont remarquables, surtout dans ce contexte de mois de ramadan chargé. C'est à eux que je veux adresser mes plus sincères remerciements", a-t-il déclaré.