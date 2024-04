Engagement du gouverneur de Thiès pour la sécurité lors de la célébration du 64ème anniversaire de l'indépendance du Sénégal

Le 4 avril dernier, la région de Thiès a marqué le 64ème anniversaire de l'indépendance du Sénégal avec une cérémonie de levée des couleurs. Le gouverneur de Thiès, Oumar Mamadou Baldé, a saisi cette occasion pour adresser un message aux autorités et aux habitants de la région.



"Je suis heureux de célébrer notre 64ème anniversaire d'indépendance et je félicite le colonel commandant de la zone militaire ainsi que toutes les forces de défense et de sécurité pour leur organisation exemplaire de cette cérémonie", a déclaré le gouverneur.



Il a également adressé ses félicitations aux nouvelles autorités du pays, en particulier au président Bassirou Diomaye Faye, assurant que les politiques publiques seraient mises en œuvre avec engagement pour répondre aux besoins des populations.



En ce qui concerne la sécurité, le gouverneur a lancé un appel à l'action. "Nous nous engageons à utiliser tous les moyens de l'État pour lutter contre l'insécurité. Cependant, nous devons reconnaître que les forces de défense et de sécurité seules ne peuvent pas garantir la sécurité. C'est pourquoi j'appelle les maires, les délégués de quartier, les responsables de jeunes et de femmes, ainsi que la presse, à s'impliquer dans la lutte contre les criminels et les agresseurs qui menacent la stabilité de la région de Thiès. Si les populations s'impliquent, nos quartiers seront plus sûrs."