Engagement du Ministre Abdourahmane Diouf envers l'Attribution des Bourses d'Études aux Étudiants Sénégalais

Lors d'une visite dans les locaux de la Direction des bourses pour une première prise de contact ce mardi soir, le nouveau ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Abdourahmane Diouf, a affirmé accorder une attention particulière à l'attribution des bourses d'études, et s'est engagé à trouver des solutions pour assurer leur paiement aux bénéficiaires.



« Mon ministère et la Direction des bourses sont pleinement engagés dans cette cause, conscients des difficultés rencontrées concernant les bourses d'études, et nous pensons être en mesure de fournir des réponses très prochainement », a-t-il déclaré.



Il reconnaît que trouver une solution immédiate est complexe. « Mais nous sommes en train d'écouter les parties prenantes, notamment les recteurs et les enseignants », a ajouté M. Diouf. Il souligne néanmoins que la question des bourses sera traitée avec une attention particulière dans la gestion de son ministère.



« Les étudiants ont le droit légitime de réclamer leurs bourses, mais nous sommes conscients des obstacles qui entraînent des retards », a assuré Abdourahmane Diouf, exprimant sa conviction que le réalignement de l'année académique, qui a connu des perturbations ces dernières années, aidera à résoudre en partie les retards dans le paiement des bourses aux étudiants.