En caravane à Thiès: Thierno Alassane Sall termine en apothéose et décline ses ambitions pour le Sénégal

Rédigé le Samedi 23 Mars 2024 à 01:03 | Lu 44 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

Après deux semaine de campagne électorale à l'intérieur du pays, le candidat à la présidentielle de 2024 Thierno Alassane Sall a été à Thiès, sa ville natale où il a clôturé en apothéose sa campagne à travers une caravane. Devant une foule immense composée de ses militants et sympathisants, le président du Parti de la République des valeurs / Réewum Ngor est revenu sur son ambition pour le Sénégal une fois élu président. "La question qui vous est posé le 24 mars est de savoir, voulons la continuité avec eux coalitions qui s'offrent à nous dont l'une exerce déjà le pouvoir et l'autre est composée des divers fragments de tous ceux qui ont exercé le pouvoir", a t- il martelé pour tacler les coalitions de Benno Bokk Yakaar et de Diomaye Président. Et d'ajouter: "Nous porterons le Sénégal vers le sommet. Celle - ci (ambition) n'est pas une promesse, c'est un pacte et un engagement que nous réaliserons ensemble". Devant la foulée, Thierno Alassane Sall a promis de gérer le Sénégal vers les rampes de l'émergence. "Nous ferons du Sénégal un pays où il fait bon vivre où on peut manger à sa faim où on peut inventer et créer où les acteurs culturels seront dans un havre où le sport sera porté comme une discipline populaire et d'excellence. La corruption sera chassée et tous les jeunes pourront enfin se dire que ceci est notre pays, nous avons un avenir ici et pas en mer, en Amérique, etc", a déclaré l'enfant de Grand Thiès.