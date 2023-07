Émigration clandestine: un groupe de 231 migrants été rapatrié par voie terrestre ce dimanche

Annette Seck,ministre auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, chargée des Sénégalais de l’extérieur, informe qu’un groupe de 231 migrants, dont les embarcations ont été arraisonnées dans les eaux territoriales marocaines, entre le 28 juin et le 3 juillet 2023, a été rapatrié par voie terrestre ce dimanche 16 juillet 2023. Elle annonce qu’ils seront accueillis et pris en charge à Saint-Louis par les autorités compétentes. Entre le 9 et le 15 juillet 2023,dans les eaux territoriales marocaines, quatre autres embarcations ont été arraisonnées . « Elles contenaient respectivement 47, 140, 146 et 65 migrants à leur arrivée, soit 398 migrants de diverses nationalités de la sous-région, en sus de ceux de nationalité sénégalaise », informe la ministre. Actuellement,Ils sont en attente d’être rapatriés et pris en charge par le consulat général à Dakhla, en collaboration avec les autorités marocaines. « ceux dont l’état de santé nécessite des soins ont été pris en charge dans les structures sanitaires à Dakhla. Ils seront rapatriés dès que leur état de santé le permettra »ajoute la ministre.