Émigration clandestine : au moins huit (8) pirogues en provenance du Sénégal ont débarqué sur les côtes des îles Canaries ce vendredi

Depuis mercredi dernier, le nombre total de personnes ayant quitté le Sénégal pour l'Espagne s'élève à 1966. Hier vendredi, au moins huit (8) pirogues en provenance du Sénégal ont débarqué sur les côtes des îles Canaries : El Hierro, Gran Canaria et Tenerife. Il y a respectivement 78, 62, 112, 93, 72, 82, 164 et 120 personnes à bord de ses bateaux. Cela fait un total de 499 migrants ayant traversé les frontières espagnoles en une seule journée. Ces chiffres alarmants mettent en évidence l’intensification du phénomène migratoire entre l’Afrique de l’Ouest et l’Europe, et plus précisément entre le Sénégal et l’Espagne. Face à ce phénomène qui devient de plus en plus compliqué, comment seront accueillis ces migrants, et quelles mesures seront mises en place pour gérer cette crise ? Les raisons de ces mouvements massifs sont multiples, allant des conditions économiques difficiles au Sénégal, aux catastrophes climatiques et aux pressions sociales constatées au quotidien chez les jeunes.