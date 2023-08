Emigration clandestine: 97 candidats interceptés au large des côtes de Saint - Louis

La base navale de la Marine nationale a acceuilli, hier, 97 candidats à l'émigration clandestine, parmi les personnes arrêtées on enregistre 83 Sénégalais, dont trois femmes et deux mineurs.



Les éléments de la Marine nationale ajoutent que : "12 personnes de nationalité gambienne et deux ( 2) maliens ont été interpellées".



Ces candidats ont été tous remis à la Direction nationale de la police des frontières (Dpaf) pour les besoins d'une enquête, sur instruction du procureur de la République, ils ont fait face aux éléments de la direction nationale de lutte contre le trafic de migrants de la Direction de la Police de l'Air et des frontières (Dnlt) en charge de leur dossier.