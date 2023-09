Émigration clandestine : 700 Migrants sénégalais ont débarqué en Espagne ce week-end

En Espagne, les arrivées de pirogues en provenance du Sénégal se multiplient. Six pirogues parties du Sénégal et transportant 783 migrants ont récemment atteint l’Espagne. Selon les informations du ministère espagnol des Transports urbains et maritimes, leurs services en mer ont secouru six pirogues de migrants le dimanche 10 septembre, avec l’aide des gardes-côtes espagnols. Neuf embarcations parties du Sénégal sont arrivées en Espagne, notamment à El Hierro, Tenerife et Grand Canaria, ce week-end. Au total, ces neuf embarcations transportaient 783 migrants, dont au moins 15 femmes et 10 mineurs, selon un décompte effectué par Libération. L’une des embarcations, qui comptait un grand nombre de personnes à bord, est arrivée avec 132 passagers. Le secours des migrants devient une routine quotidienne Des sources renseignent que les départs de migrants vers les îles Canaries ne se comptent plus. Et, chaque jour avec son lot de candidats sauvés par les garde-côtes espagnols. Récemment, six pirogues contenant des candidats à l’émigration clandestine ont été secourus à Tenerife. Selon le Ministère des Transports urbains et maritimes de l’Espagne, ses services , les opérations de secours ont été possibles grâce à des garde-côtes espagnols. La veille, samedi 9 septembre, plus de 500 migrants partis du Sénégal avaient accosté. Parmi ces six (6) pirogues, au moins trois étaient parties du Sénégal avec respectivement 109, 99 et 96 personnes chacune, comme rapporté par la Directrice de l’ONG Caminando Frontera. Au total, c’est plus de 700 migrants partis du Sénégal qui ont débarqué en Espagne ce week-end .