Émigration clandestine : 588 Passagers sont arrivés en Espagne

Entre dimanche et lundi quatre pirogues parties du Sénégal sont arrivées en Espagne. Les embarcations transportaient au total 588 passagers d'après l'information donnée par Helena Maleno Garzon, fondatrice du collectif Caminando Fronteras, reprise par Libération La même source détaille que les trois sont arrivées ce lundi à Gran Canaria (une pirogue) et à Teneriffe (deux). Qu’elles transportaient, respectivement, 164, 133 et 187 candidats à l’immigration. poursuivant les explications, Helena Maleno Garzon précise qu'une première embarcation est arrivée à El Hiro avec ses 104 passagers. Les nationalités des migrants n’ont pas été précisées.