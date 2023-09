Émigration clandestine : 1500 migrants secourus en deux semaines par la marine nationale

En deux semaines, 1.500 migrants ont été secourus selon les informations fournies par la Direction de l'information et des relations publiques des forces armées (DIRPA). La DIRPA a indiqué qu'entre la mi-mai et le début septembre, ces migrants ont été renvoyés en toute sécurité sur la terre ferme. Un acte qui montre l’engagement constant de la Marine nationale française pour sauver des vies humaines en mer. Les résultats des deux dernières semaines, selon APS, font état d'un total de 1.015 personnes débarquées par les unités de la Marine Nationale. Ce chiffre montre une augmentation notable des tentatives d’émigration irrégulière au cours de cette période. Pour mettre fin à ce fléau, la Marine nationale continue de mobiliser d'importants moyens humains et matériels pour sauver des vies humaines en mer, malgré les défis posés par l'immigration irrégulière. pour rappel, plus de 500 migrants sont arrivés sains et saufs en Espagne en début de semaine