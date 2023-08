Émigration à Nicaragua: la gérante d'une agence de voyages a été déférée au parquet pour escroquerie et abus de confiance d'un montant de 81 millions 683 mille francs CFA.

Selon le journal Libération qui a donné l'information ce jeudi, elle est sous le coup d'une dizaine de plaintes de personnes à qui elle aurait vendu des billets invalides pour le Nicaragua. L'accord a été rompu après le dépôt de plainte de O. Ndiaye, le 3 août. Ce dernier affirme avoir acheté à N. Diallo six billets d'avion pour Managua, capitale du Nicaragua, pour 20,9 millions de francs CFA. Mais les détenteurs de billets ont été refoulés à l'AIBD, car ils n'étaient pas valables. C’est après l’éclatement de cette affaire que neuf autres victimes présumées de la dame se sont manifestées. Tout d’abord, un groupe de huit candidats à l’immigration, qui ont déclaré avoir payé 41,9 millions de francs CFA pour de faux billets. C'est alors qu'un certain A. Sambe s'est présenté avec sa plainte. Il réclame 7,5 millions de francs CFA au mis en cause, lui reprochant la même chose que les autres plaignants.