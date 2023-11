Embargo pétrolier contre Israël: quatre pays du monde arabe s’y opposent

Les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Maroc et Bahreïn se sont opposés à l’imposition de l’embargo pétrolier à Israël, comme le relate le journal Hürriyet. Une intention qui a été évoquée lors des sommets de la Ligue arabe et de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) sur Gaza qui ont eu lieu à Riyad les 11 et 12 novembre.

Ces pays se sont aussi prononcés contre le gel des relations avec l’État hébreu.

"La proposition contenant des éléments tels qu'un embargo pétrolier, l'impossibilité pour les avions israéliens d'entrer dans l'espace aérien arabe et le gel de toutes les relations a été rejetée par les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Maroc et Bahreïn. Les dirigeants, qui ne voulaient pas perdre leur "pouvoir" et leurs "intérêts" personnels, ont préféré garder le silence au sens littéral, sans faire un seul pas contre le génocide à Gaza", note le journal Hürriyet.

D’après le média turc, ils ont exprimé ces intentions lors des sommets de la Ligue arabe et de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) sur Gaza qui se sont tenus à Riyad les 11 et 12 novembre. Sputnik