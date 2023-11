Elections de représentativité des centrales syndicales: la FGTS/ B dévoile sa feuille de route

En perspective des élections de représentativité des centrales syndicales qui auront lieu le 12 décembre prochain, Mballo Dia Thiam, Secrétaire général de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal (FGTS/B) était à Thiès samedi 18 novembre 2023 pour présider une tournée de prise de contact et de mobilisation des ses camarades de ladite région qui étaient représentés par les responsables syndicaux des trois départements (Thiès, Mbour et Tivaouane). Cette rencontre de sensibilisation et d'information s'est tenue au Centre hospitalier régional Ahmadou Sakhir Ndiéguène.



Interpellé sur les objectifs de cette rencontre, le nouveau Secrétaire général du Sels/A, Pape Mbaye Mary Sylla est revenu sur la feuille de route que la Fédération générale des travailleurs du Sénégal (FGTS/B) compte dérouler dans les régions du pays pour briguer les suffrages des membres des différents syndicats affiliés à la Fgts/ B.



Dans un autre régistre, Pape Maye Mary Sylla , SG du Sels/ A, explique : "Nous avons amené notre profession de foi qui décline notre feuille de route pour accompagner les travailleurs et les populations du Sénégal sur les 10% visés".



Pour Mballo Dia Thiam, SG de la FGTS/B, a expliqué la nature de cette rencontre qui regroupe les syndicats sectoriels. "Tous les secteurs sont représentés dans cette centrale", dit - il.



Dans une dynamique de préparation des élections de représentativité des centrales syndicales, M. Thiam a interpellé les travailleurs "La FGTS/B se veut une famille au plan département, local, qui va adresser à toutes les composantes des collectivités locales, de l'éducation, de la santé, entre autres", a - t - il laissé entendre.



Au cours de cette rencontre, plusieurs questions ont été abordées par les responsables syndicaux telles la contractualisation, le problème de déficit en personnel, les questions de carrière des travailleurs de la santé et de l'éducation.