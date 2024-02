Élection présidentielle reportée : le mouvement Yonou Ndaw appelle au calme

Selon les membres du mouvement Yonou Ndaw , la décision malheureuse et surprenante n'est pas la bonne en cette période où les populations attendaient avec impatience pour choisir un nouveau président de la République . Tous ces faits constituent des atteintes graves et inacceptables contre la tradition démocratique sénégalaise qui a jusque-là inspiré respect et considération sur le continent africain et au-delà. Fortement attaché aux valeurs de la démocratie, de la bonne gouvernance et au respect strict des règles, le Mouvement Yonou Ndaw dénonce et condamne le coup d’État institutionnel opéré par le Président de la République Macky Sall contre les institutions du Sénégal et l’appelle à revenir à la raison en prenant en compte l’intérêt général et en garantissant sans délai une compétition inclusive, transparente et loyale dans le seul intérêt du peuple sénégalais et de l’Afrique en général. Malgré cette décision, le mouvement réitère son engagement à contribuer au développement du pays . Toutefois, les membres appellent au calme surtout à cette jeunesse qui est l'avenir du Sénégal. Pour le mouvement, la meilleure manière de lutter est de garder leurs cartes électeurs jusqu'au jour du scrutin pour choisir de manière légitime un nouveau président qui pourrait changer le Sénégal.