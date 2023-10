Élection présidentielle 2024: le montant de la caution pour la participation est fixé à 30 millions F CFA

Pour pouvoir participer à l'élection présidentielle de 2024, la Direction générale des élections (Dge), organe rattaché au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique a fixé le montant à verser. À travers une note, le service dirigé par Thiendella Fall informe les partis politiques, coalitions de partis et entités indépendantes que le montant de la caution pour la participation à l’élection présidentielle du 25 février 2024 est fixé à 30 millions F CFA. Cette décision est prise à travers l’arrêté n°032006 du 25 septembre 2023. La même source rappele que cette somme doit être versée au niveau de la Caisse des dépôts et de consignation (Cdc). Ledit arrêté ministériel a également déterminé le nombre de documents de propagande pris en charge par l’Etat pour chaque candidat à ce scrutin, souligne le communiqué. Pour rappel, au moins 126 Sénégalais ont fait retirer des fiches de parrainage.