Élection présidentielle 2024: Le juge Ibrahima Hamidou Dème présente sa candidature

Ibrahima Hamidou Deme dit être « prêt avec les Sénégalais, à relever les défis qui interpellent aujourd’hui les Sénégalais. Nous allons ensemble opérer les ruptures vertueuses qu’attend et que mérite notre pays» a annoncé le juge . Montrant ses engagements et projets pour le Sénégal, Me Deme annonce avoir « une grande ambition pour la reconstruction et la modernisation du Sénégal avec toutes les filles et tous les fils du pays. Tous les Sénégalais, où qu’ils puissent se trouver et quelles que soient leurs conditions, ne doivent être laissés en rade. Le slogan ‘le Sénégal pour tous’ doit enfin devenir une réalité» . Listant les grandes lignes pour changer le Sénégal, pour lui,« le Sénégal doit avoir un président au-dessus des clivages, qui soit à l’écoute de tous et au service de tous. Parce que les Sénégalais ont besoin de retrouver un pays plus uni, plus fraternel, plus solidaire, plus juste et plus moral, un président garant du bon fonctionnement et de l’équilibre des institution», a expliqué le candidat Thiessois. Poursuivant son discours, le juge dit :«Nous avons toujours soutenu depuis le début de notre compagnonnage que la première victoire que nous convoitons en politique est d’abord une victoire morale. Si nous restons fidèles à notre crédo, c’est-à-dire toujours attachés à la vérité et à l’intérêt général, si nous restons constants et cohérents, notre victoire morale aura, s’il plait à Dieu, le prolongement d’une victoire politique, pour, ensemble, changer le Sénégal.» À noter que dans la région de Thiès ,plus de 10 Thiessois veulent occuper la place du cinquième président de la République après l'élection de 2024.