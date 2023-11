Election présidentielle 2024: Abdoulaye Dièye remet 223 118 parrains au député Abdoulaye Diagne

Le responsable politique de la majorité présidentielle de la ville de Thiès, par ailleurs président du mouvement "Siggi Jotna", abdoulaye Dièye a remis, hier, au député Abdoulaye Diagne, coordonnateur national des parrains de Benno Bokk Yakaar (Bby), un lot provisoire de 223 118 parrains collectés.



La cérémonie de remise desdits parrains s'est tenue au siège de l'Alliance pour la République (Apr), sis à Mermoz, en présence des responsables dudit mouvement, alliés de la mouvance présidentielle. "Ces parrains ont été certifiés. C'est un travail sérieux qui a été fait par mes collaborateurs", dit - il devant un public ovationné et acquis à sa cause.



Et d'affirmer : "Nous avons collecté 47284 signatures dans le département de Thiès et 33124 parrains pour la ville de Thiès". La rencontre a eu les allures d'un meeting politique au regard des militants qui ont été mobilisés.



Prenant la parole, le député Abdoulaye Diagne, coordonnateur national des parrains de la coalition de la majorité présidentielle, a salué l'engagement et la détermination du leader de "Siggi Jotna" et ses collaborateurs.



Dans le même sillage, il espère que les 223 118 parrains vont voter pour élire Amadou Ba au soir du 25 février 2024. "Vous avez réussi ce travail grâce à vos interventions sociales", a - t - il insisté. Par la même occasion, il a averti les "détracteurs" de la République qui pour lui, veulent déstabiliser le pays.