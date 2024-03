Élection Présidentielle 2024: Cinq candidats ont déjà félicité Bassirou Diomaye Faye

Cinq candidats ont félicité Bassirou Diomaye Faye au vu de la tendance du dépouillement toujours en cours des suffrages, à l'issue d'une élection qui devait trancher entre la continuité et un changement peut-être radical après trois années d'agitation et de crise politique. Anta Babacar Ngom, seule candidate parmi 17 concurrents, a parlé sur X de "victoire incontestable". Déthié Fall a félicité Bassirou Diomaye Faye sur les réseaux sociaux "pour sa belle victoire manifestement acquise au vu des tendances très fortes qui se dégagent depuis le début de la proclamation des résultats". Trois autres concurrents, Papa Djibril Fall, Mamadou Lamine Diallo et El Hadji Mamadou Diao, ont fait de même. De son côté, le camp du candiat du pouvoir, Amadou Ba, s'est dit certain qu'il y aura un second tour. Les résultats publiés bureau par bureau dans les médias et sur les réseaux sociaux donnent un net avantage au candidat Bassirou Diomaye Faye devant Amadou Ba, très loin devant les 15 autres concurrents. Aucun incident notable Des centaines de sympathisants de Bassirou Diomaye Faye chantaient et dansaient au son du tam-tam au siège de sa campagne à Dakar. Des cortèges de jeunes à moto parcouraient, klaxon hurlant, les rues de la capitale en scandant "au Palais" présidentiel. L'atmosphère était plus sombre du côté des quelques dizaines de sympathisants d'Amadou Ba au quartier général de celui-ci. Une victoire de Bassirou Faye, 43 ans, "candidat du changement de système" et d'un "panafricanisme de gauche", et proche de l'opposant Ousmane Sonko, pourrait annoncer une véritable remise en cause systémique. Son programme insiste sur le rétablissement de la "souveraineté" nationale, bradée selon lui à l'étranger. Il a promis de combattre la corruption et de mieux répartir les richesses. Il a aussi promis de renégocier les contrats miniers, gaziers et pétroliers conclus avec des compagnies étrangères. Amadou Ba, 62 ans, prolongerait, lui, l'action du sortant Macky Sall, dont il était le Premier ministre il y a encore quelques semaines et qui l'a désigné pour lui succéder. Les électeurs ont fait la queue par dizaines ou par centaines pendant la journée devant différents bureaux, sans qu'aucune appréciation exacte de la participation (qui était de 66% en 2019) ne soit fournie. Aucun incident notable n'a été rapporté et plusieurs électeurs ont exprimé leur satisfaction de voter, après les troubles provoqués par le report de l'électio