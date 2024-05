El Malick Ndiaye sur les séries d'accidents "Un véhicule qui ne peut pas avoir une visite technique ne doit pas rouler"

Le lot de morts enregistré dans les accidents de la circulation au Sénégal a interpellé le ministre en charge des Transports, El Malick Ndiaye d'avertir les chauffeurs. "Un véhicule qui ne peut pas avoir une visite technique ne doit pas rouler. Les acteurs, les chauffeurs, tout Sénégalais qui a du bon sens, est d'accord qu'un qui ne peut pas avoir une visite technique ne doit pas rouler. On va prendre toutes les mesures idoines pour mettre ces voitures hors circulation", informe le ministre de tutelle.



Avant d'ajouter : "72% du trafic des véhicules au Sénégal sont immatriculés à Dakar, parmi ces 72%, 62% passent la visite technique et 31% sont méconnus du service. Ce qui fait qu'il y a un travail à faire pour mettre tous ces véhicules hors d'état de nuire", a - t - il prévenu.



Pour rappel, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens a procédé, mercredi15 mai, à la mise en service progessive du Bus rapid transfert (BRT).