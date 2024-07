El Hadji Diouf devient ambassadeur pour le football féminin, nommé par le Royaume-Uni

L'ancienne star du football sénégalais, El Hadji Diouf, a été désignée ambassadeur pour la promotion et l'encadrement du football féminin. Cette annonce a été faite par Mme Juliette John, ambassadrice du Royaume-Uni, et relayée par Diouf sur son compte Instagram où il s'est exprimé avec enthousiasme : « C'est avec un immense plaisir que je vous annonce ma nomination en tant qu'ambassadeur par Mme Juliette John, ambassadrice du Royaume-Uni, pour promouvoir et encadrer le football féminin. »



Cette nomination marque le début d'un partenariat entre la Premier League anglaise et la Fédération Sénégalaise de Football, visant à renforcer les compétences des entraîneurs locaux pour soutenir le développement du football féminin au Sénégal.