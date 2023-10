Édouard Latouf tire la sonnette d'alarme : Quels enjeux derrière la discrète visite d'Amadou Ba à Thiès?

Rédigé le Jeudi 26 Octobre 2023 | Rédigé par SEYELATYR

Alors que la venue du Premier Ministre Amadou Ba à Thiès se dessine dans une discrétion remarquée, l'observateur politique et membre de l'APR Édouard Latouf brise le silence et partage une analyse qui résonne comme un appel à la vigilance. Quelles sont les véritables motivations de cette visite et quels défis attendent le parti au pouvoir ? Retour sur les mots forts de Latouf.