EURO 2024 : La France se qualifie pour les quarts de finale en battant la Belgique dans un match difficile

Rédigé le Mardi 2 Juillet 2024 à 11:22 | Lu 21 fois Rédigé par Rédaction

La France s'impose 1-0 contre la Belgique grâce à un but contre son camp de Jan Verthongen et se qualifie pour les quarts de finale de l'EURO 2024, où elle affrontera le vainqueur du duel entre le Portugal et la Slovénie.