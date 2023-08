Drame pirogue à Fass Boye: Des jeunes en colère saccagent des édifices publics

Après l'annonce du Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur qui a fait savoir qu'une pirogue transportant des migrants sénégalais a été secourue aux larges des Côtes Cap Verdiennes avec un bilan d'une soixante de morts, dont 38 rescapés et sept corps à bord.



Les jeunes du village traditionnel de pêcheurs de Fass Boye, dans le département de Tivaouane, se sont réveillés hier mercredi 16 août 2023 pour brûler des pneus et saccager des édifices publics.



Ils ont saccagé le service des pêches avec des dégâts estimés à plusieurs millions de F CFA, le domicile de l'adjoint au maire Moda Samb, par ailleurs président du CPLA (comité local de la pêche artisanale) dont ils ont entièrement détruit le verger, rapporte Le Témoin dans sa parution de ce jeudi 17 août.



Le journal ajoute : "Les manifestants armés de gourdins et de pierres ont aussi attaqué le Collège d'Enseignement Moyen ( CEM), le marché , le magasin de stockage, entre autres. La gendarmerie avait déployé des éléments pour ramener le calme dans ce village qui vit toujours un deuil dans l'émoi et la consternation.



Pour rappel, la pirogue avait quitté cette localité le 10 juillet dernier avec à son bords 101 passagers.