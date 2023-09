Drame à Thiès : Toute une famille expulsée de la maison familiale

Rédigé le Jeudi 21 Septembre 2023 à 07:03 | Lu 28 fois | 0 commentaire(s)

À Thiès la famille Faye vivant à Angle Serigne Fallou ne dort décidément plus bien. les membres de la famille ont vu ce mercredi, devant la police, leurs bagages ammenés à l'extérieur. Étant une maison familiale où la plupart des membres de la famille sont demi-frères et demi-sœurs, après le décès de leur père, l'un des frères a acheté la maison pour la mettre à la disposition des membres de la famille. Malheureusement ce dernier est décédé. C'est après ce décès que tout a commencé et la maison aurait été vendue par l'un des frères de ce dernier nommé O.F. Ce mercredi la police est venue assurer la sécurité de l'huissier qui a ordonné l'expulsion de ces pensionnaires de la maison devenue propriété privée.



D'après les informations deux membres de la famille ont été arrêtés par la police .





Regardez ...