Drame à Tassette: Le Message du Maire Mamadou Thiaw

C'est avec une profonde tristesse que je vous adresse ce message aujourd'hui. La perte tragique de trois jeunes filles élèves de notre commune est un choc pour nous tous. Leur vie a été fauchée bien trop tôt, et nos cœurs sont remplis de douleur face à cette tragédie.



En cette période difficile, nous nous unissons en pensée et en prière avec les familles endeuillées. Aucun mot ne saurait apaiser la douleur que vous ressentez en ce moment, mais sachez que toute la communauté de Tassette est là pour vous soutenir dans cette épreuve.



Ces élèves étaient l'avenir de notre commune, et leur perte est profondément ressentie. Nous nous engageons à tout faire pour prévenir de telles tragédies à l'avenir et à soutenir les familles éplorées.



Nous recevons avec émoi les condoléances du Président de la République Macky Sall qui a eu une pensée pieuse pour les défuntes lors du conseil des ministres de ce mercredi 18 octobre 2023.



Que leurs âmes reposent en paix.



Avec toute notre compassion et nos condoléances.



Mamadou THIAW

maire de Tassette

SE du PNDL