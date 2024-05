Dr Babacar Diop "L'Association Internationale des maires Francophones est un machin"

La ville de Thiès zappée lors de la 44 ème Congrès de l'Association Internationale des maires Francophones (AIMF) qui s'est déroulée à Lausanne sans invitation adressée à Thiès. Sur ce, l'édile de la ville de Thiès a rendu public un communiqué pour fustiger le fonctionnement de cette structure qui regroupe les maires Francophones. Selon le maire de ladite collectivité territoriale, "est une insulte de plus à la mémoire du Père fondateur de la Francophonie".



"L'AIMF, cette chose - là! Elle est un machin. Elle sert exclusivement de vitrine à des villes comme Paris", a dénoncé Dr Babacar Diop. En effet, selon l'édile de la ville de Thiès " il est important de rappeler que Thiès a une histoire riche et prestigieuse dans la Francophonie, notamment en étant la ville où le regretté Léopold Sédar Senghor, Père fondateur de la Francophonie, a été le premier maire".



Pour lui, il est clair que les positions de Thiès dérangent. "Certains n'arrivent pas à accepter que le monde vit une nouvelle ère de dignité des villes et des peuples. Malheureusement, loin de s'adapter à ces nouvelles exigences démocratiques et universelles, l'AIMF continue de fonctionner avec une culture néocoloniale de domination, présupposant des villes de première classe et des villes de seconde classe", a - t - il attaqué à ces pourfendeurs.



A cette occasion, Dr Babacar Diop a tenu à rappeler que toutes les villes du monde sont d'égale dignité. "Le temps est donc venu de repenser l'AIMF. Sinon la Ville de Thiès n'hésitera pas à quitter l'organisation", informe le communiqué reçu à Thiès info.



Fort de ce constat, le philosophe est resté déterminer à défendre les intérêts de Thiès et à oeuvrer pour son rayonnement. 3Je resterai pas silencieux devant une telle injustice et je continuerai à me battre pour que la voix de Thiès soit entendue et respectée", a - t - il précisé dans le communiqué.



Ainsi, il a lancé un appel à toutes les villes qui ne se reconnaissent pas dans le fonctionnement actuel de l'AIMF à faire face à "ces multiples forfaitures", a - t - il laissé entendre.