Doxou Safar : Dr Sahbi Ben mansour fait des témoignages sur Talla Sylla

A travers un témoignage en arabe traduit en français par la rédaction de Thiès info, le chargé de mission au ministère des Affaires religieuses en Tunisie en même temps directeur général de la radio Zitouna en Tunisie fait ce témoignage sur Talla Sylla: «Celui qui s'humilie devant Dieu sera élevé... Les leçons de la vie sont meilleures que les leçons des livres." Cet homme est le conseiller spécial du Président de la République du Sénégal, un pays puissant en Afrique et administrativement similaire à la Tunisie car il fut une colonie française. Il s'agit de Talla Sylla le maire de la ville de Thiès(pendant huit ans), où se trouve l'aéroport international du Sénégal et la plus grande ville économique de ce pays. Il est connu pour être une personne aimable, mais sa carrière témoigne de sa force et de sa renommée populaires. Depuis 14 ans, il a pris l'habitude de mener la marche à pieds, marchant de la ville de Thiès à la ville de Touba, une distance de 130 kilomètres. Cela signifie marcher à pieds pendant huit jours. Il occupe un poste ministériel de haut niveau. En chemin, il prêche aux habitants des villages et des villes qu'il traverse, leur enseignant les valeurs de l'islam et le rôle de l'éthique islamique dans la réalisation de la sécurité, de la stabilité et de la prospérité. Il aide également des millions de personnes qui se rendent à la ville de Touba pour célébrer la grande fête, une fête de sacrifice, en symbolisant le combat du leader religieux et nationaliste, Cheikh Amadou Bamba, que la colonisation française a persécuté. Cependant, Cheikh Amadou Bamba a su reconstruire son peuple pour qu'il soit enraciné dans son identité islamique et capable de se libérer du colonialisme oppresseur. Ceux qui sont assis avec lui, qu'ils soient des femmes, des hommes, des jeunes ou même l'enfant que l'on voit sur la photo, ont tous participé à la marche épuisante à pieds pour prouver que l'apprenti éduqué dans l'islam est quelqu'un de déterminé et doté d'une forte volonté. Il se fatigue pendant huit jours sous un soleil brûlant pour montrer aux gens que si vous changez, vous pouvez alors changer le monde.